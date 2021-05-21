رامي الناظر: الهلال الأحمر المصرى عون و سند لتضميد جراح فلسطين.. فيديو

قال الدكتور رامى الناظر "المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى"، إن الهلال الأحمر المصرى جزء مساند للسلطات المصرية و جزء من عمله هو الإغاثة الدولية و التى تتمثل فى المساعدات الطبية و والطوارئ و القوافل الطبية خارج البلاد.

أضاف "الناظر" خلال مداخلة هاتفية على قناة" ten "، أن منذ بداية الأحداث فى فلسطين يتم التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني بالإضافة إلى جمعيات الهلال و الصليب على مستوى العالم من أجل مساعدة الهلال الأحمر الفلسطيني لتخفيف وطأة الأحداث على فلسطين.

أكد" المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى "، أنه تم إرسال طواقم اغاثية للهلال الأحمر المصرى فى العريش للاستعداد و التأكد من المخزون الاستراتيجى،منوها إلى أن هناك فرق طبية عند معبر رفح لاستقبال المرضى و المصابين وذلك لتقييم الحالات و مساعدة فرق الإسعاف فى نقل المصابين.

أشار، أن الهلال الأحمر المصرى يستعد لإرسال شحنة مساعدات ثانية فى وقت قصير بالتنسيق مع الحكومة المصرية لتوزيعها طبقا للاحتياجات ،مضيفآ أن الهلال الأحمر المصرى سوف يقدم المساعدة فى إصلاح البنية التحتية و الإعمار فى قطاع غزة.