السفير السعودي لدى القاهرة ينعي سمير غانم بكلمات مؤثرة

أعرب السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عن خالص عزاءه ومواساته لأسرة الفنان الكوميدي سمير غانم لذي امتع السحة الفنية بكثير من الأعمال الفنية المميزة



وكتب"نقلي"، عبر صفحته الرسمية على تويتر، "‏اخلص التعازي لأسرته وذويه والاسرة الفنية المصرية والعربية والشعب المصري الحبيب في وفاة ايقونة الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم .. سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته."



وتوفي الفنان المصري سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما، في مستشفى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19.

وكان الممثل الشهير، وزوجته الممثلة دلال عبد العزيز، قد نُقلا إلى المستشفى قبل نحو 3 أسابيع بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وذاعت شهرة غانم (84 سنة) من خلال الأعمال الفنية لفرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الكوميدية، قبل أن يمضي في مسيرة حافلة امتدت إلى التلفزيون والمسرح والسينما.

وتمتعت فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي كانت تضم الممثلين الكوميديين الضيف أحمد وجورج سيدهم، بشعبية كبيرة في الستينيات من القرن العشرين.