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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة

بريطانيا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

رحب وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، اليوم الجمعة، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، والذي تم بوساطة مصرية.

وقال راب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "المملكة المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. يجب على كل الأطراف العمل معًا لاستمرار هذا الاتفاق ولوضع حد لدوامة العنف والتي تودي بحياة المدنيين".

وأضاف راب: "المملكة المتحدة مستمرة في دعم جميع الجهود التي تفضي إلى السلام".

وكان التلفزيون المصري، أعلن مساء أمس الخميس، نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة .

وقال التلفزيون المصري: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار".

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في المقابل، أعلنت حركة حماس مساء الخميس، التزامها باتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشيرةً إلى أنه يبدأ في الساعة 2 فجر اليوم الجمعة.

ومنذ قليل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأوضاع في فلسطين، معربًا للرئيس السيسي عن شكره لدور مصر المحوري في التوصل للاتفاق. 
 

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