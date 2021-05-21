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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلان جداول امتحانات كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش

كلية العلوم الزراعية
كلية العلوم الزراعية البيئيه بالعريش

 

أعلنت كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش،  شمال سيناء،  جداول الامتحانات النظرية والعملية لطلاب كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١م. 


وذلك بناءا على تعليمات المجلس الأعلى للجامعات وتعليمات معالي أ.د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، والدكتور  حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة والدكتور  عز الدين الحسيني جاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور  محمد أحمد نجاتي عميد الكلية،  .

 

٢ يونيو :


على أن تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق ٢ يونيو ٢٠٢١م.،  حتى يوم الإثنين الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢١م. ،  لجميع الفرق الدراسية الأربعة .


على أن تكون الامتحانات العملية في نفس يوم الامتحان النظري وذلك قبل امتحان المقرر مباشرة بنفس اللجنة. 

 

وقد  تقرر عقد امتحانات التخلفات لجميع الفرق يوم الاثنين الموافق ٣١ مايو ٢٠٢١م .، ويوم الثلاثاء الموافق ١ يونيو ٢٠٢١م. ، بعد مراجعة مكتب شئون التعليم والطلاب بالكلية.


صرح بذلك الدكتور محمد أحمد السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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جداول الامتحانات الزراعية جامعه العريش

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