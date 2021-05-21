كاتب صحفي: ليس هناك أي حل للقضية الفلسطينية بدون مصر

قال الكاتب الصحفي، علي السيد، إن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية من الدرجة الأولى، موضحا لا يمكن أن يكون هناك أي حل للقضية بدون حضور مصر.



وأضاف “علي السيد” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “اكسترا نيوز”، أن مصر ليست فقط رمانة الميزان بل هي القوة المؤثرة التي تستطع أن تؤثر على كل الأطراف، موضحا أن الاتفاق يؤكد مدى قوة مصر الدبلوماسية.



وأوضح أن قضية فلسطين شهدت صراع في كل المحافل ولكن لم تكلل أيهما بالنجاح، منوها إلى أن مصر هي الفاعل الحقيقي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن الرئيس السيسي أول زعيم يقوم بالتبرع لإعادة إعمار غزة.

وشدد على أن مصر حريصة على العروبة وعلى دماء الأشقاء في الوطن العربي أجمع وليس فلسطين فقط، مضيفا أن مصر كانت ومازالت تتصدى بكل ما تملك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.



وأشار إلى أن كافة الأزمات المتواجدة في المنطقة تأتي من قبل القضية الفلسطينية ولهذا يجب علينا حل الأزمة لإنهاء كافة الصراعات.



وأكد أن مصر هي أساس القضايا في الوطن العربي.

