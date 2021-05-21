مي سليم تودع الفنان سمير غانم

ودعت الفنانة مي سليم الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء امس الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.

وكتب مي سليم عبر حسابة بموقع انستجرام “ ‏أن لله وأنا إليه راجعون البقاء لله وداعًا يا أستاذ يا عظيم ”.

يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء امس بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

التحق سميرغانم بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة، وانتقل سمير غانم إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية .