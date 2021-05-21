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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة إيركايرو القادمة من فرانكفورت.. صور

أولى الرحلات القادمة
أولى الرحلات القادمة من فرانكفورت

استقبل مطار الغردقة الدولي، منذ قليل، أولى رحلات شركة آيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني قادمة من فرانكفورت وعلي متنها ١٤٤ سائحا، يأتي ذلك نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق الفعال بين شركتى آيركايرو وشركة صن إكسبريس أحد أهم منظمي الرحلات السياحية إلى مناطق الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية. 

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات المصرية السياحية. 

وصرح حسين شريف  رئيس مجلس إدارة شركه اير كايرو، أن الشركة تسعى إلى التوسع في فتح أسواق جديدة و تدشين نقاط مختلفة فى العديد من الوجهات الخارجية لتنمية حجم الأعمال والحركة السياحية إلى المقاصد والمزارات السياحية المصرية وتحقيق منافسة عالمية مع نظيراتها من شركات الطيران الأخرى.


هذا وقد قام فريق من العلاقات العامة بالمطار باستقبال ركاب الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم وقاموا بإنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر تام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين في المطار.


الجدير بالذكر ان شركه اير كايرو قررت تسيير  30 رحلة منتظمة أسبوعيا  خلال موسم الصيف الحالي بين مطار الغردقة الدولي و 14 مطار في كل من دول ألمانيا والنمسا وسويسرا بما يسهم فى زيادة الحركة السياحية إلى مدينه الغردقة .


وتجدر الإشارة إلى توسع آير كايرو فى المبيعات عبر موقعها الإليكترونى.   www.aircairo.com  الذى انطلق فى شكلة الجديد نهاية إبريل الماضي بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية لوكلاء السفر والسياحة حول العالم.

أولى الرحلات القادمة من فرانكفورت
أولى الرحلات القادمة من فرانكفورت
أولى الرحلات القادمة من فرانكفورت
أولى الرحلات القادمة من فرانكفورت
أولى الرحلات القادمة من فرانكفورت
أولى الرحلات القادمة من فرانكفورت
أولى الرحلات القادمة من فرانكفورت
أولى الرحلات القادمة من فرانكفورت 
مطار الغردقة اخبار مطار الغردقة فرانكفورت إيركايرو وزارة الطيران

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