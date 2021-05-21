أسطورة عظيمة ونجم كبير .. أحمد فهمى يودع سمير غانم

نعى الفنان احمد فهمى الفنان الكبير سمير غانم ، الذي رحل عن عالمنا مساء امس الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.

ونشر أحمد فهمى سورة للفنان سمير غانم عبر موقع انستجرام وعلق “ ‏الله يرحمك ياعم سمير أسطورة عظيمة ونجم كبير إنا لله وإنا إليه راجعون ادعوله بالرحمة ⁧‫”.



يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء امس بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

و التحق سميرغانم بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة، وانتقل سمير غانم إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية .