خالد الغندور يحتفل بهدف أسامة فيصل على طريقة الأهلاوية .. شاهد

احتفل خالد الغندور لاعب نادى الزمالك سابقا ، بـ هدف أسامة فيصل الذى سجلة في الدقيقة الأخيرة في شباك نادى طلائع الجيش في المبراة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بفور نادى الزمالك 2 \ 1 .

ونشر خالد الغندور تدوينه عبر حسابة بموقع فيسبوك وكتب : أسامة فيصل القاضية ممكن ".

انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه طلائع الجيش بفوز الأبيض بثنائية مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

و سجل أسامة فيصل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 91 من الوقت المحتسب بدل من الضائع، لتصبح النتيجة 2-1.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك الى النقطة 51 نقطة محتلاََ المركز الأول، بينما يتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 27 في المركز ال 11.