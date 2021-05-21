اتهام بي بي سي بالتقصير في معايير النزاهة والشفافية بسبب مقابلة الأميرة ديانا الشهيرة .. ورد فعل نجليها هاري وويليام

وقعت إذاعة بي بي سي البريطانية في أزمة جديدة بسبب المقابلة الشهيرة التي أذاعتها مع الأميرة ديانا وتحدثت فيها عن حياتها داخل العائلة الملكية أواخر عام 1995.

تحقيق حول نزاهة بي بي سي

انتظرت بي بي سي على مدار الأيام الماضية، تقرير عن تحقيق مستقل أجراه القاضي السابق في المحكمة العليا جون دايسون بشأن مقابلة الصحافي مارتن بشير مع الأميرة ديانا في برنامج "بانوراما" قبل حوالي 25 عاما.

المقابلة التي أثارت جدلاً واسعاً، تحدثت فيها ديانا حول حياتها الزوجية وقالت إن ثمة "ثلاثة أشخاص" في زواجها، في إشارة إلى علاقة زوجها الأمير تشارلز بكاميلا باركر بولز.

نتائج التحقيق واتهامات موجهة لبي بي سي

خلص التحقيق إلى أن مارتن بشير الممثل لإذاعة بي بي سي ، في حواره مع الأميرة ديانا قبل نحو 25 عاما "قصر في المعايير العالية المتعلقة بالنزاهة والشفافية" بحسب وصف موقعها في تقرير نشرته اليوم حول المقابلة.

اتهم شقيق الأميرة ديانا، تشارلز سبنسر الصحافي مارتن بشير بتزويره أوراق رسمية وهي مستندات مالية تفيد بأن الاستخبارات البريطانية دفعت أموالا لموظفين للتجسس عليها، ما شجعها على إجراء المقابلة وكشف العديد من الأسرار حول حياتها.

أرسل سبنسر رسالة إلى بي بي سي العام الماضي، قال فيها إنه لولا اطلاعه على هذه الوثائق لما سمح لشقيقته بإجراء المقابلة، وطالبهم بالاعتذار عن استخدام أساليب ملتوية لإجراء مقابلة حصرية.

وكشفت وكالة سكاي نيوز أن توني هول، المدير العام الحالي لهيئة الإذاعة البريطانية، كان على علم بأن بشير زيف كشوفا مصرفية مستخدماً معلومات حصل عليها من "أعلى المستويات"، وعلى الرغم من ذلك، كشفت السجلات أن بشير لم يعاقب على ذلك.

استقالة مارتن بشير

أعلنت بي بي سي منذ حوالي أسبوع استقالة الصحافي مارتن بشير من منصبه كمسؤول عن التغطية الدينية لأسباب صحية، في خضم الضجة التي أثيرت حول نزاهته وشفافيته كصحفي.

اشتهر بشير بعد هذه المقابلة التي أحدثت هزة كبيرة، إذ إن الأميرة التي قضت بعد ذلك بعامين بحادث سيارة في باريس فيما كان قناصو صور المشاهير يلاحقونها بحسب موقع إذاعة مونت كارلو الدولية.

وأعلنت "بي بي سي" في نوفمبر الماضي أنها تجري تحقيقاً مستقلاً يتولاه القاضي السابق في المحكمة العليا جون دايسن في شأن هذه الظروف التي أحاطت هذه المقابلة. ورحب نجل تشارلز وديانا الأمير ويليام يومها بهذه الخطوة.

وفي المقابل، قررت الشرطة البريطانية في مارس الماضي أنها لن تفتح تحقيقا في المقابلة بحسب مونت كارلو.

رد ويليام وهاري على نتائج التحقيق

ردا على نتيجة التحقيق قال الأمير هاري إن التأثير المتتالي لثقافة الاستغلال والممارسات غير الأخلاقية من الأسباب التي أودت بحياة والدته التي كانت امرأة رائعة كرست حياتها لخدمة الجميع، وكانت شجاعة وصادقة.

ووصف هاري نتائج التحقيق بأنها خطوة نحو العدالة والوصول إلى الحقيقة، لكنه قلق باستمرار مثل هذه الممارسات المزيفة حتى اليوم.

وأصدر الأمير ويليام بيانا ردا على التحقيق، قال فيها إن الطريقة المخادعة التي تم بها الحصول على المقابلة أثرت على والدته بشكل كبير، وساهمت في تأثير سلبي على والده، وأن ردود الفعل على هذا الحوار تسبب في خوف والدته ولجوئها إلى العزلة.