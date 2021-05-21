أخبار التوك شو: آخر ما قاله الفنان سمير غانم عن ثلاثي أضواء المسرح قبل وفاته.. يسرا: شعرت بأعراض كورونا أثناء جلوسي مع أبلة فاهيتا
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية ، مجموعة من الأخبار العاجلة ، والقضايا الهامة ، ونعرضها لكم خلال التقرير الحالي :
أخر ما قاله الفنان سمير غانم عن ثلاثي أضواء المسرح قبل وفاته .. فيديو
قال الفنان سمير غانم، إنه بعد الانتهاء من دراسته للثانوية العامة اصطحبه والده للتقديم في كلية الشرطة نظراً لكونه كان ضابط شرطة ويتمنى أن يصبح ابنه مثله .
ياسر جلال: الناس بتحترم الراجل اللي يحط مراته فوق دماغه.. فيديو
قال الفنان، ياسر جلال، إن قصة حب جمعت بين والده ووالدته، مشيرا إلى أنه يعامل زوجته بنفس الطريقة التي كان يتعامل بها والده.
نرمين الفقي: محمد عادل إمام ابن ناس ومتربي.. فيديو
كشفت الفنانة نرمين الفقى أول جملة قالتها للفنان محمد عادل أمام، خلال تصوير مسلسل النمر.
يحيى الفخراني: سمير غانم كان موهبة ورمزا من رموز الفن
قال الفنان يحيي الفخراني، إن الفنان الراحل سمير غانم كان رمزا من رموز الفن في العالم العربي.
يسرا تكشف حيلتها لإقناع زوجها بالتمثيل في حرب أهلية.. فيديو
كشفت الفنانة يسرا، طريقة اقناع زوجها خالد سليم، بالمشاركة فى مسلسل حرب أهلية، قائلة إنها ضحكت عليه وقالت له إنه سيشارك في مشهد واحد، وأنها تحتاج له ليكون معها.
بتوجيه من السيسي .. تحرك عاجل لمتابعة تثبيت اتفاق القاهرة الخاص بوقف إطلاق النار في غزة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث وجه الرئيس السيسي بإيفاد وفدين أمنيين مصرييين للمناطق الفلسطينية، وذلك من أجل العمل على تثبيت اتفاق القاهرة الخاص بوقف إطلاق النار.
يسرا: شعرت بأعراض كورونا أثناء جلوسي مع أبلة فاهيتا.. فيديو
قالت الفنانة يسرا، إنها لم تشغل نفسها بمصدر إصابتها بفيروس كورونا، موضحة أن كورونا واقع يجب أن نتعايش معه.
لمتابعة وقف إطلاق النار.. مصر ترسل وفدين أمنيين إلى غزة وتل أبيب
مصر تنجح فى وقف إطلاق النار على غزة
أذاعت فضائية الحياة خبرا عاجلا، عن الأحداث بين غزة وإسرائيل.
وحسب العاجل، أن جهود مصر تكللت بالنجاح لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الاتفاق يشمل وقفا متزامنا لتبادل إطلاق النار بداية من الساعة الثامنة بتوقيت فلسطين.
نهجان ومشكلات في التنفس| شاهد ماذا قالت يسرا بعد تعافيها من كورونا
كشفت الفنانة يسرا، تفاصيل مهمة عن إصابتها بـ فيروس كورونا، وقالت " كان هُدر جامد.. كورونا بتضرب جامد وعانيت وتأثرت، وكنت بنام وانا قاعدة".