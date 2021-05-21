لمواليد 21 مايو.. ماذا يخبئ لك برجك في علم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام: "إذا كنت مولودا في يوم 21 مايو

شخصية اليوم



فإن ذلك يعني أنك تتمتع بالحيوية وبروح الطموح والمبادرة.. كما أن لديك طبيعة ديناميكية ومنتجة وتعشق الاتصالات والصداقات.



نصيحة:

يحمل لك عام ٢٠٢١ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.