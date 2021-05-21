حبس ميكانيكي قتل شاب بالمفك بسبب خلافات بينهم في عين شمس

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول مقتل شاب على يد ميكانيكي، وقررت حبس الأخير 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القت القبض على ميكانيكي قتل شاب طعنا بالمفك بسبب خلافات الجيرة بمنطقة عين شمس.

استقبلت مستشفى الدمرداش جثمان شاب، في العقد الثاني من عمره متوفى إثر إصابته بطعنة نافذة بواسطة مفك بمنطقة الصدر، وانتقل رجال المباحث لمحل سكنه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة.

وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وميكانيكي بسبب خلافات الجيرة، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه باستخدام مفك في منطقة الصدر فسقط الضحية على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.

