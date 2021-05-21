عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس ميكانيكي قتل شاب بالمفك بسبب خلافات بينهم في عين شمس

صدى البلد

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول مقتل شاب على يد ميكانيكي، وقررت حبس الأخير 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القت القبض على ميكانيكي قتل شاب طعنا بالمفك بسبب خلافات الجيرة بمنطقة عين شمس.

استقبلت مستشفى الدمرداش جثمان شاب، في العقد الثاني من عمره متوفى إثر إصابته بطعنة نافذة بواسطة مفك بمنطقة الصدر، وانتقل رجال المباحث لمحل سكنه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة.

وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وميكانيكي بسبب خلافات الجيرة، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه باستخدام مفك في منطقة الصدر فسقط الضحية على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.
 

مديرية امن القاهرة مشادة كلامية خلافات الجيرة عين شمس كاميرات المراقبة طعنه نافذه جثمان شاب منطقة عين شمس ميكانيكى

ترشيحاتنا

فرص لسقوط أمطار.. تعرف على طقس الجمعة 21-5-2021

رضا عبد العال : مروان حمدي لا يصلح للزمالك ويجب محاسبة من تعاقد معه

حول منزله إلى مدفن.. ضابط سلفادوري استغل السلطة لقتل 14 امرأة

هنا فلسطين .. إسرائيل تعلن التوصل لوقف إطلاق النار.. وبايدن يشكر مصر والسيسي على جهود التهدئة في غزة

خدمات مرورية .. دور سيارة الإغاثة المرورية على الطرق والمحاور

بـ طول 20سم.. أضخم عينة غائط بشري في العالم أغلى من المجوهرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

دعاء جلب الرزق بسرعة .. ردده في قيام الليل وفي صلاة الفجر

نأمل أن تتحسن|مصدر طبي يكشف تطورات في حالة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ