التعدي على إبراهيم نور الدين .. اتحاد الكرة لـ صدى البلد : ننتظر تقرير حكم المباراة بشأن أحداث لقاء المصري والاتحاد

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة مفاجأة بشأن التعدي علي ابراهيم نور الدين بعد مباراة المصري والاتحاد السكندري فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس في الدوري المصري .

وأكد مصدر فى تصريح خاص لـ"صدي البلد" ، ان اتحاد الكرة ينتظر تقرير ابراهيم نور الدين بشأن الأحداث التي وقعت بعد انتهاء المباراة بعد الاعتداء عليه من جانب احد اداري الاتحاد السكندري ,

وشدد المصدر ، على أن من المؤكد توقيع عقوبة كبيرة على نادي الاتحاد السكندري واحد أفراده بعد الاعتداء علي ابراهيم نور الدين .

وتعدى عامل الكرات على إبراهيم نور الدين حكم مباراة المصري والاتحاد السكندري، والتي انتهت لصالح الفريق البوسعيدي بهدف دون رد.

وجرى العامل فور إطلاق إبراهيم نور الدين صافرة نهاية اللقاء نحوه ورشه بالمياه في وسط الملعب ليشهر نور الدين البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة.

اقتنص المصري فوزا قاتلا أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري الممتاز .

وألغى حكم المباراة هدف لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 42 لصالح عبد الغني محمد بعدما عاد إلى لقطة الفيديو واتضح وجود لمسة يد ضد ايمانويل أوكوي في صناعة الهدف.

وتعرض حسام عاشور لاعب الاتحاد للإصابة في الدقيقة 45 ليشارك بدلًا منه فوزي الحناوي في وسط الملعب.

ومنح حسن علي فريق المصري الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة بعدما نفذها بشكل جيد.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 39 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب، وفي الجانب الأخر تجمد رصيد الاتحاد عند 31 نقطة في المركز الثامن.