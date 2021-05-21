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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم فريد وقدرات تصوير فائقة..

نوبيا تعلن رسميا عن هاتفها الرائد Nubia Z30 Pro

هاتف نوبيا nubia
هاتف نوبيا nubia Z30 Pro

كشفت شركة نوبيا Nubia التابعة لشركة ZTE الصينية، عن هاتف رائد جديد يسمى Z30 Pro، وهو يوفر تجربة كاميرا رائعة مع إعداد ثلاثي العدسات داخل تصميم فريد، جنبًا إلى جنب مع أفضل معالجات كوالكوم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف نوبيا Z30 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 144 هرتزا في الثانية، وتوفر دعما لتقنية HDR10 + بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9.

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وصممت شركة نوبيا هاتفها الرائد Z30 Pro، بتصميم فريد للوحة الخلفية، يضم إعداد كاميرا ثلاثي يتميز بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر سوني IMX686 ويدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة ثانية بدقة 64 ميجا بيكسل.

وبينما المستشعر الثالث بدقة 64 ميجا بكسل عبارة عن وحدة فائقة السرعة مع مجال رؤية 120 درجة، مع عدسة بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x ورقمي 50x .

nubia Z30 Pro pairs three 64MP cameras with Snapdragon 888 and 120W charging
هاتف نوبيا Z30 Pro

ويعمل هاتف Z30 Pro، بمعالج كوالكوم الأحدث من نوع Snapdragon 888، وهو يأتي مقترنا بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 أو 512 جيجابايت، وكما يعمل الهاتف الذكي بواجهة البرنامج nubia UI 9.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحتوي هاتف Z30 Pro، على بطارية بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها بواسطة شاحن سريع بقدرة 120 وات، والذي يستطيع شحن البطارية من 0 إلى 100%، في غصون 15 دقيقة فقط.

سعر هاتف نوبيا nubia Z30 Pro

وسيتوفر هاتف نوبيا nubia Z30 Pro باللونين الأسود والفضي، على أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في الصين اعتبارا من 25 مايو، مقابل سعر يبدأ من 777 دولار أمريكي (أي ما يعادل 12 ألف و100 جنيه مصري)، لنسخة 8+ 256 جيجابايت، ويصل سعر الإصدار 12+ 256 جيجابايت، إلى 840 دولار (أي ما يعادل 13 ألف و100 جنيه مصري)، وتصل السعة التخزينية الأكبر 16  + 512 جيجابايت، حوالى 932 دولار (أي ما يعادل 14 ألف و600 جنيه مصري).
 

nubia Z30 Pro pairs three 64MP cameras with Snapdragon 888 and 120W charging
هاتف نوبيا nubia Z30 Pro 
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