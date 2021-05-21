هبة مجدى تسترجع ذكريات والدها مع الفنان سمير غانم وجميل راتب ... شاهد

نشرت الفنانة هبة مجدى صورة للفنان الراحل سمير غانم و الفنان جميل راتب و لولادها ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام .

وعلقت هبة مجدى قائلة “ ذكريات لا تنسي .. سمير غانم و جميل راتب و بابا حبيبي .. في الجنه يارب ”.

يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء أمس بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

التحق سميرغانم بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة، وانتقل سمير غانم إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية .