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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

صدى البلد

عبر مجلس إدارة  نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي  عن استيائه الشديد للمستوى غير الجيد لطاقم التحكيم الذى أدار مباراة اليوم لنادى الاتحاد السكندرى أمام النادي المصري والتي انتهت لصالح الآخر بهدف نظيف و التي أدارها الحكم إبراهيم نور الدين

وأكد مجلس إدارة الاتحاد السكندري آن حكم المباراة لم يكن موفقاً على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق و أبرزها إلغاء هدف شرعي  ، حيث شاهد و تأكد جميع من تابع اللقاء عدم تعمد اللاعب إيمانويل أوكوي  لمس الكرة بيده إطلاقاً لدرجة تلاصق يد اللاعب بجسده قبل تمريره للكرة التي أسفرت عن هدف للاعب عبد الغنى محمد ، مما حرم نادى الاتحاد السكندرى من هدف التقدم الذى أثر بالسلب على نتيجة اللقاء.

وتابع بيان مجلس إدارة الاتحاد السكندري:” حكم المباراة لم يحتسب  حكم المباراة لركلة جزاء للفريق المنافس مشكوك تماما في صحتها من التحام طبيعي بين اللاعبين يرغب كلاهما في الاستحواذ على الكرة.

و يؤكد مجلس إدارة النادي على بالغ استيائه من أداء طاقم التحكيم الذى ساهم بقراراته بشكل كبير في  خسارة الفريق  لمباراة اليوم، رغم سابق  مطالبة نادى الاتحاد السكندري رسمياً   من الاتحاد المصري لكرة القدم عدم إسناد أي مباراة يكون طرفها نادى الاتحاد السكندري للحكم إبراهيم نور الدين ، حيث دائماً و أبداً تصاحب المباريات التي يُديرها أحداث و قرارات مثيرة للجدل .

كما طالبت إدارة النادي  بضرورة تعيين حكام مميزين  لإدارة المباريات المتبقية من عمر المسابقة ، خاصة و أن مثل هذه الأحداث تؤثر سلباً و تزيد من احتقان الجماهير لشعورها بالظلم و عدم العدالة تجاه فريقها.

محمد مصيلحي الاتحاد السكندري المصري إبراهيم نور الدين

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