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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مواهب الأوبرا من ذوي القدرات الخاصة على مسرح الجمهورية

صدى البلد

فى إطار اهتمام الدولة بذوى الهمم من أبناء مصر وإبراز الدور الابداع فى تشجيعهم على الاندماج بشكل طبيعى فى المجتمع تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا لطلاب فصل ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد وذلك في السابعة مساء السبت 22 مايو على مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها حبيبتي من ضفايرها ، أما براوة ، أبو زعيزع ، نسم علينا الهوى ، ما بيسألش عليا ، ولا أي كلام ،  بعشق البحر  ، على رمش عيونها ، حلوين من يومنا ،  زي الهوى ، مين فينا ،  بانوراما من مؤلفات محمد فوزي ، النهر الخالد و خذوا بالكم دي مصر .. اداء مريم طارق ، عز الدين ،  عاصم محمد ،  ماري مجدي ، مانويلا خالد ، عبد الرحمن محمود ،  ندين ناجي ،  ملك محمد ،  سيد ،  فرح محمد أحمد ،  شرف أحمد ،  عبد الرحمن هشام ، لبنى محمد ، ستيفن روماني ،  عز الدين سامح ، ريم هاني ،  إيمان محمد ، حنين سامح ومنة محمد .

يشار أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام لتعليم البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون بالإضافة إلى فصول خاصة لذوي القدرات الخاصة وامتد نشاطه إلى أوبرا الاسكندرية ودمنهور واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات القومية والدينية والاجتماعية المختلفة إلى جانب اقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهودهم خلال فترة الدراسة.

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