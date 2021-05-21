إصابة حسام عاشور بقطع جزئي في الرباط الصليبي

أثبتت الأشعة التي أجراها حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة الاتحاد أمام المصري التي أقيمت بالإسكندرية في الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.

ويحتاج حسام عاشور إلى تدخل جراحي بحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب فور نقله إلى أحد المستشفيات بعد خروجه من اللقاء.

وتأكد غياب اللاعب عن صفوف الاتحاد إلى نهاية الموسم، حيث يحتاج إلى فترة علاجية وتأهيل قد تمتد لـ6 شهور.

وتعدى عامل الكرات على إبراهيم نور الدين حكم مباراة المصري والاتحاد السكندري، والتي انتهت لصالح الفريق البوسعيدي بهدف دون رد.

وجرى العامل فور إطلاق إبراهيم نور الدين صافرة نهاية اللقاء نحوه ورشه بالمياه في وسط الملعب ليشهر نور الدين البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة.

اقتنص المصري فوزا قاتلا أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري الممتاز .

وألغى حكم المباراة هدف لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 42 لصالح عبد الغني محمد بعدما عاد إلى لقطة الفيديو واتضح وجود لمسة يد ضد ايمانويل أوكوي في صناعة الهدف.

وتعرض حسام عاشور لاعب الاتحاد للإصابة في الدقيقة 45 ليشارك بدلًا منه فوزي الحناوي في وسط الملعب.

ومنح حسن علي فريق المصري الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة بعدما نفذها بشكل جيد.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 39 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب، وفي الجانب الأخر تجمد رصيد الاتحاد عند 31 نقطة في المركز الثامن.