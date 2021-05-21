كلام نهائي .. الزمالك يوضح حقيقة رحيل اللجنة المؤقتة ويكشف موعد الانتخابات

فجر هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك مفاجأة بشأن اقتراب رحيل الإدارة.

وأكد هشام إبراهيم عبر قناة الزمالك ، أن مهمة اللجنة سوف تنتهي إما بتغير الوضع القانوني للجنة او اجراء انتخابات رسمية .

وشدد نائب الزمالك ، علي أن من الوارد أن يتغير الوضع القانوني بسبب الحكم ببطلان اللائحة، ونحن رجال قانون ونحترم الأحكام واجبة النفاذ.

وتابع ، مجلس الإدارة المنتخب القادم سيكون مطالبا بوضع لائحة جديدة، مستعينا في ذلك بخبراء لوائح، لأن ما يحدث الآن تراكمات سنوات .

واختتم نائب الزمالك ، تصريحاته ، أوجه الشكر لكل لاعبي ومدربي فرق كرة القدم واليد والسلة والطائرة والألعاب المختلفة ولقد تحملوا الأزمة المالية الصعبة والفترة العصيبة الماضية .