أول تعليق من روسيا على وقف إطلاق النار في غزة

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن موسكو تأمل بأن تكون الهدنة في غزة طويلة الأمد، داعيا طرفي النزاع لإطلاق الحوار بسرعة.

وقال بوليانسكي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التصعيد في قطاع غزة، أمس الخميس، إن "روسيا مثل دول أخرى، كانت ولا تزال تبذل جهودا لوقف التصعيد".

وأضاف: "ننطلق من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق الحوار المباشر الفلسطيني – الإسرائيلي. وخلال المفاوضات المباشرة يجب أن يقوم الطرفان بوضع حلول للقضايا الأساسية، منها قضية الوضع النهائي، ووضع القدس الشرقية".

ودعا بوليانسكي لتنشيط عمل اللجنة الرباعية الخاصة بالتسوية الشرق أوسطية. وقال: "نقترح عقد اجتماع وزاري عاجل لخفض التصعيد وتهيئة أجواء الثقة. وبهدف مراعاة آراء جميع الأطراف المعنية نقترح عقد اجتماع وزاري موسع للجنة الرباعية بمشاركة الدول الإقليمية".

وكان التلفزيون المصري، أعلن مساء أمس الخميس، نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار".

في المقابل، أعلنت حركة حماس مساء الخميس، التزامها باتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشيرةً إلى أنه يبدأ في الساعة 2 فجر اليوم الجمعة.

ومنذ قليل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك: "تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغةتهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة. وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس السيسي: "إنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنيًا استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة".

من جانبه قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: "المصريون أبلغونا بقبول حماس والجماعات الأخرى التهدئة".

وأعرب بايدن خلال المؤتمر عن شكره العميق للرئيس السيسي لدوره في جهود التهدئة بقطاع غزة، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغه ببدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال أقل من ساعتين.

وأضاف بايدن: "حييت نتنياهو على قرار وقف إطلاق النار، وقد أبلغني تقديره لمنظومة القبة الحديدية ومشاركتنا في تصميمها".

وتابع الرئيس الأمريكي: " تحدثت إلى نتنياهو والسلطة الفلسطينية 6 مرات خلال الأيام العشرة الماضية، وأكد لإسرائيل ضرورة وقف كل الأعمال العدائية".

واستطرد بايدن قائلاً: "القتال في غزة تسبب في أزمة إنسانية كبيرة وخسارة في الأرواح، وملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء غزة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن من حق الإسرائيليين والفلسطينيين العيش بنفس الحقوق المتساوية، لافتًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل فرصة حقيقية للسلام.