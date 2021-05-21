لم يصل للقمة لا صدفة ولا بالسوشيال ميديا .. عمرو اديب ينعى سمير غانم بهذه الكلمات | شاهد

نعى الإعلامي عمرو اديب الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.

وكتب عمرو اديب عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” هناك شخصيات لن تتكرر ولن تعوض رموز تاريخيه افنوا عمرهم من اجل سعادتنا ومن اجل بناء صرح كبير اسمه الفن المصري .

وتابع اديب : هذا جيل قد نحت في الصخر فعلا لم يصل للقمه لا صدفه ولا بالسوشيال ميديا . رحم الله سمير غانم واحر التعازي للعائلة والمحبين ".



يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء امس بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

التحق سميرغانم بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة، وانتقل سمير غانم إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية .