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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متحدث الزمالك : الفريق يستحق الدوري .. الإسماعيلي رفض نقل المباراة .. مشكلة إمام عاشور فى طريقها للحل

صدى البلد

علق عمرو الدرديري، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك علي أداء الفريق أمام طلائع الجيش وتحول التأخر بهدف إلى فوز مثير ويوسع الفارق عن النادي الأهلي إلى 10 نقاط .

وأكد الدرديري عبر قناة الزمالك ، ان الفريق حقق فوزا هاما على طلائع الجيش مضيفا ، أول مرة أرى الزمالك يفوز في الوقت القاتل وهذا شيء مهم ، وخاصة على فريق طلائع الجيش و كانت مباراة ثقيلة وصعبة .

 

وتابع ، الزمالك يمر بظروف صعبه واللاعبين لم يتقاضوا مستحقاتهم المادية وطبيعي يكونوا مشتتين بجانب غياب عناصر مؤثرة في الفريق.

وواصل ، لاعبو الزمالك كانوا رجالا وتربعوا على قمة الدوري رغم المشاكل المتواجدةويستحقون بطولة هذا الموسم.

وأكمل ، أن ضغط المباريات مشكلة كبيرة، وعندما تحدثنا مع اتحاد الكرة قالوا المنافسين مثلكم، هذا دوري استثنائي وظروفه صعبة على الجميع يريدون أن ينتهوا من الدوري.

وشدد متحدث الزمالك ، على أن المشكلة الوحيدة هي مباراة كأس مصر أمام الإسماعيلي صعب أن يلعب الزمالك 3 مباريات في ثلاث محافظات خلال 6 أيام هذا أمر صعب جدا ، مشيرا إلى أن أننا تحدثنا مع الإسماعيلي حتى نؤجل المباراة أو ننقلها للإسكندرية بدلا من إقامتها في السويس، ولكن الإسماعيلي رفض نقل المباراة إلى الإسكندرية.

أوضح ، حدث لقاء ما بين المستشار القانوني للزمالك وعادل الشوربجي وشرح الموقف للأخير وتفهم الأمر وسيعود لاتحاد الكرة، وخلال الأيام المقبلة ستحل مشكلة إمام عاشور، لن يتغير شيء في العقوبة من الممكن بعد الاستئناف يقوموا بإلغاء الغرامة المادية.

اختتم متحدث الزمالك ، تصريحاته ، ان الزمالك كان سيعاقب إمام عاشور عن الذي فعله ولكن لجنة الانضباط لم تعطي الفرصة ثاني يوم أصدروا عقوبة ضد اللاعب.

 

عمرو الدرديرى الزمالك طلائع الجيش الأهلى الدوري المصري

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