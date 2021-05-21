أشرف صبحي يكشف آخر استعدادات اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو

كشف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن اخر استعدادا اللاعبين الأولمبيين المشاركين في أوليمبياد طوكيو.

وقال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن العمل يتم علي قدم وساق لتجهيز وتهيئة ابطالنا الأولمبيين لأوليمبياد طوكيو سواء من الناحية الفنية او النفسية، حيث جري تكريم لاعبي الملاكمة بعد انجازهم الأخير وحل مشاكل المصارعة حتي يتفرع اللاعبون لمهمتهم الكبيرة والصعبة .

وأضاف الوزير ، توفير حقوق الرعاية لعدد من الأبطال لإعدادهم بالشكل اللائق قبل معمعة الدورة الأوليمبية، التي يرتفع فيها سقف الطموح بين لحظة واخري سواء بين المسئولين أو الجماهير بعد النتائج المميزة لأبنائنا في الفترة الأخيرة.

واختتم اشرف صبحي ، تصريحاته أن التنسيق يتم بشكل رائع مع اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب لتذليل كافة العقبات والمشاكل لجميع اللاعبين والمنتخبات.