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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ميزة بـ جوجل كروم تغير كلمة المرور في ثوانٍ .. وخطوات تثبيت إصدار أندرويد 12

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

 

نوبيا تعلن رسميا عن هاتفها الرائد Nubia Z30 Pro

 

كشفت شركة نوبيا Nubia التابعة لشركة ZTE الصينية، عن هاتف رائد جديد يسمى Z30 Pro، وهو يوفر تجربة كاميرا رائعة مع إعداد ثلاثي العدسات داخل تصميم فريد، جنبًا إلى جنب مع أفضل معالجات كوالكوم.

 

أندرويد 12 سيسمح بثبيت التطبيقات من متاجر خارجية


قررت شركة جوجل، من خلال نظامها المقبل أندرويد 12، كسر أحد أهم قواعد الحماية الخاصة بها، والتي تمنع مستخدمي هواتف أندرويد من تثبيت تطبيقات خارج منصة الشركة الافتراضية "بلاي"، ولكن يمكنهم تحميل تلك التطبيقات الخارجية في صورة ملفات APK الفردية بشكل جانبي.

 

ميزة جديدة بـ جوجل كروم تساعد على تغيير كلمة المرور في ثوانٍ


كشفت شركة جوجل Google، من خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، عن ميزة جديدة لمتصفحها كروم، ستتيح لمستخدمي متصفح الويب الشهير تغيير كلمة المرور للحسابات المخترقة بسرعة وأمان.

 

سوني تكشف عن هاتف Xperia Ace 2 المنافس لـ iPhone 12 mini


أعلنت شركة سوني Sony، عن أحدث هواتفها ضمن الفئة المتوسطة ويدعى Xperia Ace 2، وطرحته رسميا الأسواق اليابانية، ويتميز بأنه أصغر هاتف ذكي تقدمه الشركة ومنافس لهاتف آبل الأصغر حجما iPhone 12 mini.

 

حمله فورا.. خطوات تثبيت إصدار أندرويد 12 التجريبي على هاتفك


كشفت شركة جوجل Google، عن الإصدار التجريبي الأول من نظام تشغيلها القادم أندرويد 12، بافتتاحية مؤتمرها السنوي للمطورين I / O لعام 2021، وبعد هذا الإعلان الذي عرضت من خلاله الشركة الأمريكية، المزايا الرئيسية والترقيات التي ستصل لواجهة نظام التشغيل الشهيرة خلال هذا العام، أصبح بإمكان عشاق أندرويد تجربة Android 12.

 

 

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