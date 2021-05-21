عجوز وراء مقتل طفلة وإلقاء جثتها في ترعة بكفر الشيخ

كشفت المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لغز غموض اختفاء تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بإحدى قرى مركز الرياض عن منزلها منذ 11 يوماً، وتبين قتلها وإلقاء جثتها في ترعة.

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة الرياض يفيد ورود بلاغ من أسرة روضة.ح 7 سنوات، تلميذة بالمرحلة الابتدائية، باختفائها وعدم عودتها إلى المنزل والبحث عنها في جميع أنحاء القرية والقرى المجاورة لها.



على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة، والتوصل إلى مرتكبها، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عجوز يدعي «م.ا» سائق توك توك ومقيم بإحدى القرى المجاورة، وأنه قام بقتل الطفلة المجني عليها بهدف سرقة قرطها الذهبي وإلقاء جثتها عقب ذلك في إحدى الترع للتخلص منها وإخفاء معالم جريمته.

تمكن رجال الإنقاذ النهري بكفر الشيخ من انتشال الجثة، ونقلها عبر سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.