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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد اللجان الاوليمبية الافريقية .. اشرف صبحي : منح الرئيس السيسي قلادة «الأنوكا» تقديرا لدوره في قيادة القارة السمراء

صدى البلد

قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ان اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الاوليمبية الافريقية "الانوكا" المقرر أن تستضيفه مصر خلال الفتر من 23 الي 26 مايو الحالي.

 وأكد وزير الشباب والرياضة ، ان تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي علي راس أهم فعاليات هذا الاجتماع، وذلك من خلال منح سيادته  قلادة «الأنوكا» ووسام الاستحقاق وهو أعلى وسام رياضى في قارة إفريقيا تقديرا لدور الرئيس العظيم فى خدمة القارة السمراء ولدور مصر البارز فى قيادة إفريقيا وما شهدته مؤخرا من تنظيم عالمي لأبرز الأحداث العالمية وآخرها كأس العالم لكرة اليد التي أبهرت العالم وشرفت إفريقيا بالكامل.  

وأضاف أن هذا الحدث الكبير يشهد حضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية الهامة علي مستوي العالم سواء رؤساء اتحادات دولية او بعض وزراء الشباب والرياضة في افريقيا بخلاف رؤساء اللجان الاوليمبية في القارة وعدد أخر من الشخصيات العامة. 


وأشار صبحي الي استضافة مصر للبطولة العربية داخل الصالات  حاليا وقال انها تمثل إضافة اخري جديدة لقدرة بلادنا علي تنظيم البطولات الكبرى في ظروف استثنائية وصعبة بسبب فيروس كورونا, وفصل اخر من النجاح الذي اقر به العالم بفضل دعم القيادة السياسية والمجهود الكبير للحكومة.  
 

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