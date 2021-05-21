دنيا سمير غانم مع والدتها في المستشفى للتأكد من عدم علمها بوفاة والدها.. خاص

علم صدى البلد ان الفنانه دنيا سمير غانم قد ذهبت حاليا إلى المستشفي التى تتواجد فيها والدتها دلال عبد العزيز وذلك لكى تتواجد بجانبها حتى لا تشك بحدوث أى شي .

علم صدى البلد أن عائلة الراحل سمير غانم يخفون خبر وفاته عن زوجته الفنانه دلال عبد العزيز .

وتتواجد حاليا دلال عبد العزيز داخل مستشفي العزل ؛ وهي ترقد في مسشتفي اخري .

كشف مصدر طبي لـ صدى البلد تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وقال إن حالتها مستقره ونأمل أن تتحسن خلال الفترة المقبلة وتخرج من العناية المركزة.

رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا المستجد. سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.