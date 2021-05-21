عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم مع والدتها في المستشفى للتأكد من عدم علمها بوفاة والدها.. خاص

الراحل سمير غانم
الراحل سمير غانم

علم صدى البلد ان الفنانه دنيا سمير غانم قد ذهبت حاليا إلى المستشفي التى تتواجد فيها والدتها دلال عبد العزيز وذلك لكى تتواجد بجانبها حتى لا تشك بحدوث أى شي .

 علم صدى البلد أن عائلة الراحل سمير غانم يخفون خبر وفاته عن زوجته الفنانه دلال عبد العزيز . 

وتتواجد حاليا دلال عبد العزيز داخل مستشفي العزل ؛ وهي ترقد في مسشتفي اخري . 

كشف مصدر طبي لـ صدى البلد تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وقال إن حالتها مستقره ونأمل أن تتحسن خلال الفترة المقبلة وتخرج من العناية المركزة.

txt

حالة دلال عبد العزيز .. وسبب الوفاة | تغطية خاصة من صدى البلد لـ وفاة صانع الكوميديا سمير غانم .. مصادر: ابنتاه تطلبان ملابس سوداء لارتدائها في المستشفى

txt

نشرة الفن| وفاة سمير غانم تفجع الوسط الفني.. ومصدر طبي يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز

 رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا المستجد. سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.

 

 

دنيا سمير غانم دلال عبد العزيز سمير غانم وفاة سمير غانم جنازة سمير غانم

ترشيحاتنا

سيف الدين الجزيري يخطف الأنظار ويسجل أول هدف له مع الزمالك

الأحد المقبل ..نقل النواب تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقناة السويس وميناء الإسكندرية

الأذكار بعد الصلاة .. تعرف على فضلها

مشهد مروع .. صرخات ركاب بعد اصطدام طائرة في عاصفة ترابية

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار بغزة

احتفالات وقف إطلاق النار بغزة .. الفلسطينيون يرفعون أعلام مصر ويهتفون للسيسي.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

احتفالات وقف إطلاق النار بغزة .. الفلسطينيون يرفعون أعلام مصر ويهتفون للسيسي.. فيديو

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

مشهد مروع .. صرخات ركاب بعد اصطدام طائرة في عاصفة ترابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ