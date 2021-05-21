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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

علي رأسهم رونالدو و فيرنانديز وبيرناردو سيلفا ..قائمة منتخب البرتغال استعدادا لـ كأس أمم أوروبا

صدى البلد

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، عن قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2020، والتي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين.

وتتواجد البرتغال في المجموعة السادسة، حيث ستبدأ مسيرتها في البطولة بمواجهة المجر في العاصمة المجرية بودابست يوم 15 من يونيو، قبل أن تلعب ضد ألمانيا في ميونخ في 19 من الشهر ذاته، ثم تختتم مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة فرنسا في يوم 23 من الشهر ذاته.

جاءت قائمة المنتخب البرتغالي المشارك في البطولة كالتالي:-

حراسة المرمى: أنطوني لوبيز “ليون الفرنسي” – روي باتريسيو “وولفرهامبتون الإنجليزي” – روي سيلفا “غرناطة الإسباني”.

الدفاع : جواو كانسيلو “مانشستر سيتي الإنجليزي” – نيلسون سيميدو “وولفرهامبتون”- جوزيه فونتي “ليل الفرنسي” – بيبي “بورتو البرتغالي”– روبن دياز"مانشستر سيتي “ – نونو مينديز ”سبورتنج لشبونة “- رافائيل جوريرو ”بوروسيا دورتموند الألماني".

خط الوسط: دانييلو بيريرا “باريس سان جيرمان الفرنسي” – جواو بالينيا “سبورتنج لشبونة ” – روبن نيفيز “وولفرهامبتون” – برونو فيرنانديز “مانشستر يونايتد” – جواو موتينيو “وولفرهامبتون” – ريناتو سانشيز “ليل الفرنسي”- سيرخيو أوليفيرا “بورتو”- ويليام كارفاليو “ريال بيتيس”.

الهجوم: بيدرو جونكالفس “سبورتنج لشبونة” – أندري سيلفا “آينتراخت فرانكفورت” – بيرناردو سيلفا “مانشستر سيتي” – كريستيانو رونالدو “يوفنتوس” – دييجو جوتا “ليفربول” – جونزالو جيديس “بلنسية” –جواو فيليكس “أتلتيكو مدريد” – رافا سيلفا “بنفيكا”.

 

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