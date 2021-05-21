نصائح للعناية بالشعر .. لماذا يجب عليك استخدام أمشاط خشب النيم

يمكنك اتباع نظام صارم للعناية بالشعر يتضمن التزييت المنتظم وأقنعة الشعر والتشذيب والغسيل، لكن هل فكرت يومًا في المشط الذي تستخدمه "أمشاطنا تفعل أكثر بكثير من مجرد كونها وسيلة لمساعدتنا على فك تشابك الشعر.

لديهم أيضًا فوائد ، وإذا كنت ترغب في جنيها ، فقد حان الوقت للتبديل إلى مشط النيم. قال متحدث باسم TerraBrush "إنها طريقة بسيطة لبدء إصلاح الشعر بشكل طبيعي".



تحتوي الأمشاط والفرش البلاستيكية على شحنة كهربائية موجبة بينما يحتوي الشعر على شحنة كهربائية سالبة تجذب الشعر إلى المشط مما يسبب ثباتًا و / أو تجعدًا.

"الساكنة والمتطايرة تجعل خصلة الشعر جافة وهشة ، كما تجعلها تبدو غير مهذبة. كما أن البلاستيك مضر بالبيئة على عكس الخشب. وأوضحوا أن أمشاط خشب النيم لا يمكنها توصيل الكهرباء ، لذا فهي تحافظ على شعرك خاليًا من التلف الناتج عن الكهرباء الساكنة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأسنان المستديرة الأكثر نعومة لمشط خشب النيم لن تقطع وتقطع فروة الرأس أو تسيء توزيع الزيوت على فروة الرأس والشعر ، مما يقلل من فرص الإصابة بقشرة الرأس



وقد تعد أمشاط خشب النيم قائمة على الكربون ، تمامًا مثل شعرك وجلدك وفروة رأسك. أيضًا ، نظرًا لأن خشب النيم عضوي، فمن غير المحتمل أن يحفز الحساسية أو الأمراض الجلدية التي يمكن أن تتفاقم باستخدام أمشاط بلاستيكية ومعدنية ، وتابعوا أن أمشاط النيم تساعد أيضًا على زيادة الدورة الدموية.

"تحفز عملية تدليك مشط النيم البصيلات على إنتاج المزيد من خيوط الشعر ، مما يزيد من نمو الشعر. تميل الأمشاط البلاستيكية إلى تكوين تشابك في نهاية الضربة ، في حين أن المشط الخشبي لا يفعل ذلك "يضيفون.