عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للعناية بالشعر .. لماذا يجب عليك استخدام أمشاط خشب النيم

صدى البلد

يمكنك اتباع نظام صارم للعناية بالشعر يتضمن التزييت المنتظم وأقنعة الشعر والتشذيب والغسيل، لكن هل فكرت يومًا في المشط الذي تستخدمه "أمشاطنا تفعل أكثر بكثير من مجرد كونها وسيلة لمساعدتنا على فك تشابك الشعر.

لديهم أيضًا فوائد ، وإذا كنت ترغب في جنيها ، فقد حان الوقت للتبديل إلى مشط النيم. قال متحدث باسم TerraBrush "إنها طريقة بسيطة لبدء إصلاح الشعر بشكل طبيعي".


تحتوي الأمشاط والفرش البلاستيكية على شحنة كهربائية موجبة بينما يحتوي الشعر على شحنة كهربائية سالبة تجذب الشعر إلى المشط مما يسبب ثباتًا و / أو تجعدًا.

"الساكنة والمتطايرة تجعل خصلة الشعر جافة وهشة ، كما تجعلها تبدو غير مهذبة. كما أن البلاستيك مضر بالبيئة على عكس الخشب. وأوضحوا أن أمشاط خشب النيم لا يمكنها توصيل الكهرباء ، لذا فهي تحافظ على شعرك خاليًا من التلف الناتج عن الكهرباء الساكنة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأسنان المستديرة الأكثر نعومة لمشط خشب النيم لن تقطع وتقطع فروة الرأس أو تسيء توزيع الزيوت على فروة الرأس والشعر ، مما يقلل من فرص الإصابة بقشرة الرأس

نشرة المرأة والصحة.. مخاطر تناول السناكس على الصحة.. ماسك فعال لتكثيف الشعر في وقت قصير

حل سحري لـ تكثيف الشعر بسرعة فائقة


 وقد تعد أمشاط خشب النيم قائمة على الكربون ، تمامًا مثل شعرك وجلدك وفروة رأسك. أيضًا ، نظرًا لأن خشب النيم عضوي، فمن غير المحتمل أن يحفز الحساسية أو الأمراض الجلدية التي يمكن أن تتفاقم باستخدام أمشاط بلاستيكية ومعدنية ، وتابعوا أن أمشاط النيم تساعد أيضًا على زيادة الدورة الدموية.

"تحفز عملية تدليك مشط النيم البصيلات على إنتاج المزيد من خيوط الشعر ، مما يزيد من نمو الشعر. تميل الأمشاط البلاستيكية إلى تكوين تشابك في نهاية الضربة ، في حين أن المشط الخشبي لا يفعل ذلك "يضيفون.

صحة شعر الشعر شعرك تكثيف الشعر نمو الشعر الخشب

ترشيحاتنا

سيف الدين الجزيري يخطف الأنظار ويسجل أول هدف له مع الزمالك

الأحد المقبل ..نقل النواب تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقناة السويس وميناء الإسكندرية

الأذكار بعد الصلاة .. تعرف على فضلها

مشهد مروع .. صرخات ركاب بعد اصطدام طائرة في عاصفة ترابية

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار بغزة

احتفالات وقف إطلاق النار بغزة .. الفلسطينيون يرفعون أعلام مصر ويهتفون للسيسي.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

احتفالات وقف إطلاق النار بغزة .. الفلسطينيون يرفعون أعلام مصر ويهتفون للسيسي.. فيديو

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

مشهد مروع .. صرخات ركاب بعد اصطدام طائرة في عاصفة ترابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ