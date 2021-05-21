قيادي بحركة فتح : مازالت القدس ثكنة عسكرية للإسرائيليين .. فيديو

قال رأفت عليان "القيادى في حركة فتح"، إن الحرب في فلسطين مازالت مشتعلة و لم تتوقف حتى هذه اللحظة و لكن لم تستطيع إسرائيل حتى الآن تسجيل أى نصر عسكري او سياسي.

أضاف" عليان "خلال مداخلة هاتفية على قناة "ten"، أن القدس مازالت ثكنة عسكرية للإسرائيليين، منوها إلى أن حتى هذه اللحظة يسجل الانتصار للشعب الفلسطيني و لم يستطع أى إسرائيلي أن يمنع وجود أي فلسطيني عند باب العامود.

أشار" القيادي فى حركة فتح "، أن إسرائيل الآن تبحث عن كبش فداء او فريسة لكى تبعث بها للشارع الإسرائيلي بعد هذه الحرب الضروس عليها التى شنتها عليها المقاومة الفلسطينية.

أكد أن لم يصدر أي موقف امنى حتى الآن يدين هذه الجرائم الإسرائيلية و ذلك يعنى تماشي دولى مع الإرهاب الذى تنظمه حكومة الإرهاب الإسرائيلية.

و تابع :"أن الشعب الفلسطيني يتمسك بالقانون الدولي الذي يعطيه حق المقاومة طالما هناك احتلال ،مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يطالب بحماية دولية"