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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يوسع الفارق عن الأهلي .. ترتيب الدوري المصري

صدى البلد

انتهت أحداث  مباراة الزمالك ومنافسه طلائع الجيش بفوز الأبيض بثنائية مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك علي طلائع الجيش :

1- الزمالك - المركز الأول - 51 نقطة.

2- الأهلي المركز الثاني - 41 نقطة.

3- المصري - المركز الثالث - 39  نقطة.

4- بيراميدز- المركز الرابع - 34 نقطة.

5- مصر المقاصة - المركز الخامس - 33 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس- 32 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا - المركز السابع - 31 نقطة.

8- الاتحاد السكندري - المركز الثامن – 31 نقطة.

9- غزل المحلة - المركز التاسع - 31 نقطة.

10- إنبي- المركز العاشر - 28 نقطة.

11- طلائع الجيش - المركز الثاني عشر - 27 نقطة.

12- الجونة - المركز الثالث عشر - 26 نقطة.

13- المقاولون العرب - المركز الخامس عشر - 27 نقطة.

14- الإسماعيلي - المركز الثالث عشر - 26 نقطة.

15- أسوان - المركز السادس عشر- 21 نقطة.

16- البنك الأهلي - المركز السابع عشر - 18 نقطة.

17- وادي دجلة - المركز الثامن عشر - 16 نقطة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.

الدوري المصري الزمالك

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