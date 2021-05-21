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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كلمات أكثر من رائعة من نجوم ”ضل راجل“ بعد نجاح المسلسل .. فيديو

صدى البلد

حل أبطال مسلسل "ضل راجل" و منهم الفنان "ياسر جلال" و الفنان" محمد عبد المغنى" و الفنانة " نور" و المخرج "احمد صالح "و المؤلف" احمد عبد الفتاح  "ضيوف مع الإعلامية" لبنى عسل "في برنامج" سهرة خاصة " المذاع على قناة" الحياة" ليكشفوا كواليس ونجاح المسلسل. 

اعرب الفنان" ياسر جلال" عن سعادته بنجاح مسلسل ضل راجل و أيضا عن مشاركته في العمل. 

من جانبها قالت الفنانة "نور"،  إن إحساس الفنان بنجاح المسلسل هو  مزيج من السعادة برؤية نتيجة العمل  و المجهود الكبير الذى يتم بذله لمدة شهور و السعادة باختيار الموضوع الصحيح.

و أضاف الفنان "محمد عبد المغنى"،  أنه سعيد لمشاركته في المسلسل و لوجود كثير من ردود الأفعال حول مسلسل داخل و خارج مصر ، موضحا أنه تم إطلاق اسم على المسلسل و هو "المسلسل البيتوتى" .

و تابع :"أن تلك الجملة سمعها كثيرا من المتابعين و ذلك لأن  رسالة المسلسل قد وصلت للجميع ،مؤكدا أن المسلسل  تجربة مختلفة و ترديد تلك الجملة كثيرا يعنى النجاح الكبير للمسلسل.

و أعرب "عبد المغنى" عن سعادته للمشاركة فى مسلسل" ضل راجل" و للعمل مع المخرج "احمد عبد الفتاح" و زملائه فى العمل ،مضيفا أن تلك ليست المرة الأولى  لمشاركته فى عمل  مع الفنان "ياسر جلال "و لكن قام بمشاركته فى مسلسل" ظل الرئيس" من قبل.

ياسر جلال نور

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