بن شرقي وريان يتصدران هدافي الدوري المصري وعمرو جمال يدخل في الصورة

انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه طلائع الجيش بفوز الأبيض بثنائية مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الزمالك علي طلائع



أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك 11 هدفا.

أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، 11 أهداف.

عمر كمال، لاعب المصري، 10 أهداف.

أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف .

عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف.

محمد شريف، لاعب الأهلي، 9 أهداف.

حسام حسن، لاعب سموحة، 9 أهداف.

يوسف أوباما، لاعب الزمالك، 9 أهداف.

شيمليس بيكيلى ، لاعب مصر المقاصة ، 8 أهداف .

فخر الدين بن يوسف ، لاعب الاسماعيلي ، 7 أهداف .

رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، 7 أهداف.

رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف .

رامي صبري، لاعب إنبي ، 7 أهداف .

باسم مرسي ، لاعب مصر المقاصة ، 7 أهداف .