موهبة روما تحت منظار توتنهام وأرسنال

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن فريقي آرسنال وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيان، يتنافسان على التعاقد مع أحد لاعبي فريق اي سي روما، في الصيف القادم.

وحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن آرسنال وتوتنهام يرغبان في التعاقد مع اللاعب الغامبي إبريما داربو، متوسط ميدان روما.

داربو لديه عقد في روما، حتى 30 يونيو 2023، والنادي الإيطالي، سيكون منفتح على بيعه حال وصل عرضا جيدا؛ وفقا لما ذكرته الصحيفة.

داربو تم تصعيده للفريق الأول لـ روما، وهذا الموسم خاض 5 مُباريات، وظهر بشكل جيد مع الجيالوروسي.