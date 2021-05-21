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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد مروع .. صرخات ركاب بعد اصطدام طائرة في عاصفة ترابية

لحظة اصطدام الطائرة
لحظة اصطدام الطائرة بالعاصفة الترابية

تعالت صرخات ركاب طائرة في السماء بين السحاب خوفًا ورعبًا مما رأوه في لحظات، فقد تعرضت الطائرة التي كانوا على متنها لـ عاصفة ترابية مرعبة قبل وقت قصير من هبوطها، ليشاهد الركاب أكثر مشهد مروع في حياتهم.

كانت الطائرة الروسية قد اصطدمت بشدة ودخلت في العاصفة الرملية الكثيفة المروعة عند اقترابها من مدينة "استراخان" المطلة على بحر قزوين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وقالت "بولينا خامزيايفا" 40 سنة ، التي كانت ترتجف من الرعب الناجم عن الاضطرابات الشديدة خلال خدمتها على متن طائرة" بوينج 738"  التابعة لشركة بوبيدا إيرلاينز من سانت بطرسبرج: "بدأنا في الاهتزاز ، ثم بدأنا في الانخفاض".


فقد وصفت ما دار على متن الطائرة في تلك اللحظات قائلة: "كان الناس على متن الطائرة يصرخون خوفًا، حيث فقدت الطائرة الارتفاع ، ثم صعدنا  ثم انخفضت الطائرة مرة أخرى بحدة".


ثم أضافت "في البداية ، كان جميع الركاب هادئين من الصدمة ، فيما أمسكت بمسند الذراع، كنت أنتظر أن نلمس المدرج، فقد ظللنا ننزل مرارا وتكرارا ، وذلك عندما بدأ الناس بالصراخ".

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كما أوضحت "بولينا" :"إن الطائرة استقرت ثم هبطت مرة أخرى وهي مغطاة بالعاصفة الرملية والترابية الكثيفة"، فيما  تُظهر اللقطات المأخوذة من الطائرة وكذلك من الأرض العاصفة الرملية العملاقة غير المتوقعة التي اجتاحت المدينة.

و قال الركاب إنها كانت "ستارة صلبة من الرمال" اصطدمنا بها في نهاية الرحلة التي استغرقت ثلاث ساعات، حاول الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة عدم الذعر ودعم بعضهم البعض ، ولكن من وقت لآخر سمع صراخ الركاب الخائفين.

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