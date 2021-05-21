انبي عيونه على المربع الذهبي .. ودجلة يواجه شبح الهبوط

يواجه وادي دجلة نظيره انبي في تمام الساعة 9 مساءً في الجولة الـ23 ، علي ملعب بترو سبورت ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويطمع وادي دجلة في الاقتناص بثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط الذي يطاره بعدما واجه موسما صعبا للغاية حيث يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 16 نقطة .

أما نادي انبي يرغب حلمي طولان في تعويض خسارته امام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف حتي ينعش آماله في المنافسة علي المربع الذهبي .

ويحتل انبي المركز العاشر، برصيد 28 نقطة، جمعها من 22 مباراة، واقتناص النقاط الثلاث يعنى انتعاش آماله في المنافسة مع الكبار من جديد.