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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبيل الرحيل.. 7 أعمال أخيرة في مسيرة نادية عزت

الفنانة نادية عزت
الفنانة نادية عزت

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة الراحلة نادية عزت التي قدمت للسينما والتلفزيون العشرات من الأعمال التي كان وجهها فيها له دورا بارزا وشاركت بشخصيات ثانوية لكن يتذكرها الجمهور دائما. 

أعمال نادية عزت

توفيت نادية عزت عام 2011، وبرحيلها أسدل الستار على موهبتها التمثيلية التي برزت مبكرا، فيما بدأت مشاركاتها في سن صغيرة كان أول أعمالها رسميا فيلم المراهقات عام 1960. 

نادية عزت

ومنذ الستينيات وحتى أشهر قليلة قبل رحيلها شاركت نادية عزت في أعمال شهيرة منها معبودة الجماهير، الغول، مسلسل رفاعة الطهطاوي وإمام الدعاة، وأشهر أدوارها على الإطلاق شخصية زينات في سلسلة مسلسلات يوميات ونيس. 

قبل رحيلها، شاركت نادية عزت خلال عام 2010، في 7 أعمال فنية ما بين مسلسلات تلفزيونية وإذاعية منها مسلسل ونيس وأيامه الجزء السابع. 

نادية عزت

ظهرت أيضا في مسلسل مذكرات سيئة السمعة، وأكتوبر الآخر، الصيف الماضي، نص أنا ونص هو، وفي عملين إذاعيين هما هارب على سفر وقصة حبي. 

 

نادية عزت وفاة نادية عزت زينات يوميات ونيس إمام الدعاه معبودة الجماهير

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