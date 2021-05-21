العنف ضد المرأة.. مؤلف مسلسل ضل رجل يكشف سبب اختياره للقصة والهدف منها

كشف المؤلف احمد عبد الفتاح، كاتب سيناريو مسلسل ضل راجل بطولة الفنان ياسر جلال، سبب اختياره موضوع المسلسل والهدف منه.



واوضح احمد عبد الفتاح خلال حواره مع قناة "الحياة"، أن هدف موضوع المسلسل هو توصيل رسالة للرجل تكشف أهمية احترام المرأة وتقديرها بالشكل اللائق، خاصة فى ظل ظاهرة العنف ضد النساء التى أنتشرت مؤخرا.



وقال عبد الفتاح، أن موضوع المسلسل تم بالاتفاق بينه ومخرج العمل أحمد صالح، الذى أكد من جانبه أن ظاهرة العنف ضد المرأة جديدة على المجتمع المصرى.



وأشار مخرج العمل، إلى أن الهدف من موضوع المسلسل إيضا هو إبراز المودة التى كانت منتشره فى الشوارع والبيوت المصرية.



