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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال : أوباما بعيد عن مستواه وغيابه غير مؤثر

أوباما
أوباما

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن يوسف أوباما لاعب الزمالك بعيد كل البعد عن مستواه الفني منذ أكثر من مباراة .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :  غياب يوسف أوباما عن الزمالك أمام طلائع الجيش لم يؤثر على أداء الفريق خلال  شوطي المباراة ، فاللاعب بعيد كل البعد عن مستواه منذ مباراة الأهلي التي خسرها الفريق الأبيض بنتيجة 1-2 .

انتهت أحداث  مباراة الزمالك ومنافسه طلائع الجيش بفوز الأبيض بثنائية مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح طلائع الجيش التهديف من جملة رائعة صنعها لاعبو طلائع الجيش سجل عمرو جمال مهاجم الطلائع هدفا رائعا في الدقيقة 27 من عمر المباراة ويتقدم على الزمالك بالهدف الأول بعدما راوغ عواد محمد عواد داخل منطقة الجزاء، وأسكن الكرة الشباك بمهارة رائعة.

استطاع سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك إدراك التعادل في الدقيقة 60 من عمر المباراة بعد توغل الجزيري داخل منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة لم يحرك محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش لها ساكناََ.

وتمكن اسامه فيصل فى احراز الهدف الثاني للزمالك فى الوقت القاتل من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

رضا عبد العال يوسف أوباما الزمالك الأهلى

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