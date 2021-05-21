نور تحكى موقف طريف لها مع مخرج ضل راجل "الهرى بيرى"

قالت الفنانة "نور"، إنها قامت بالعمل لأول مرة مع المخرج "أحمد صالح" في مسلسل" ضل راجل "، موضحة أن لكل مخرج طريقته الخاصة سواء في التعامل مع الآخرين أو في الإخراج.



أضافت خلال لقائها مع الإعلامية " لبنى عسل" في برنامج" سهرة خاصة" المذاع على قناة "الحياة "، أن لها موقف مضحك مع المخرج أحمد صالح.



و تابعت:" أن الموقف حدث خلال التصوير عندما كانت تقف في ديكور لمستشفى و جاء إليها المخرج أحمد صالح و قال لها كلمة لم تفهمها ثم قامت بالرد عليه بأنها ستقوم بعمل ما طلبه منها و لكنها لم تفهم معناها و ظل يقول لها تلك الكلمة على مدار يومين وفى اليوم الثالث عندما قالها فهمت ما معنى تلك المعنى.



أوضحت، أن تلك الكلمة هي توجيهات يريد المخرج أحمد صالح توصيلها للممثل و لكنه لم يمتلك الوقت الكافي لقولها فكان يأخذ أول حرف من كل جملة يريد قولها للممثل.



من جانبه أكد الفنان "ياسر جلال"، أنه أصبح يفهم المخرج أحمد صالح بالنظر و ذلك لأنه قام بالعمل معه أكثر من مرة ، مشيرا إلى أن نجاح العمل يرجع لوجود الحب بين فريق عمل المسلسل .