بالطريقة الإيطالية.. طريقة عمل البيتزا الاحترافية

إذا كنتي تودين تقديم البيتزا بطرق احترافية يمكنك ان تتعرفي علي طريقة عمل البيتزا الإيطالية



مقادير البيتزا الإيطالي

4 كوب دقيق 4 ملعقة كبيرة لبن بودرة نصف كوب زيت2 ملعقة كبيرة خميرة رشة ملح ماء للعجينة موتزاريلا بصل تونة فلفل أخضر زيتون أسود الصلصة2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم 2 ملعقة كبيرة كاتشب 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ملعقة كبيرة زعتر ناشف ملح فلفل أسود



طريقة تحضير البيتزا الإيطالي

* يخلط الدقيق مع اللبن البودرة و الخميرة جيدا ثم يضاف الزيت و الماء

* تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لتخمر

* تفرد العجينة على مقاس الصينية التي تناسبك ثم تضاف الصلصة

* يضاف القليل من الزعتر ثم تضاف والزيتون والبصل والفلفل والجبنة الموتزاريلا

* تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتى النضج وتقدم ساخنة

طريقة تحضير الصلصة

* يوضع زيت زيتون على النار ثم تضاف الصلصة مع الكاتشب والملح والفلفل

* يضاف القليل من الماء ويقلب جيدا وتترك حتى الغليان ثم يضاف الزعتر