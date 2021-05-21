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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالطريقة الإيطالية.. طريقة عمل البيتزا الاحترافية

صدى البلد

إذا كنتي تودين تقديم البيتزا بطرق احترافية يمكنك ان تتعرفي علي طريقة عمل البيتزا الإيطالية 


مقادير البيتزا الإيطالي 
4 كوب دقيق 4 ملعقة كبيرة لبن بودرة نصف كوب زيت2 ملعقة كبيرة خميرة رشة ملح ماء  للعجينة موتزاريلا بصل تونة فلفل أخضر زيتون أسود الصلصة2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم 2 ملعقة كبيرة كاتشب 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ملعقة كبيرة زعتر ناشف ملح فلفل أسود 

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طريقة تحضير البيتزا الإيطالي 
* يخلط الدقيق مع اللبن البودرة و الخميرة جيدا ثم يضاف الزيت و الماء

* تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لتخمر

* تفرد العجينة على مقاس الصينية التي تناسبك ثم تضاف الصلصة

* يضاف القليل من الزعتر ثم تضاف والزيتون والبصل والفلفل والجبنة الموتزاريلا

* تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتى النضج وتقدم ساخنة

طريقة تحضير الصلصة

* يوضع زيت زيتون على النار ثم تضاف الصلصة مع الكاتشب والملح والفلفل

* يضاف القليل من الماء ويقلب جيدا وتترك حتى الغليان ثم يضاف الزعتر

 

الزعتر الماء البيتزا الموتزاريلا كوب ملعقة العجينة

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