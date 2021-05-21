بالطريقة الإيطالية.. طريقة عمل البيتزا الاحترافية
إذا كنتي تودين تقديم البيتزا بطرق احترافية يمكنك ان تتعرفي علي طريقة عمل البيتزا الإيطالية
مقادير البيتزا الإيطالي
4 كوب دقيق 4 ملعقة كبيرة لبن بودرة نصف كوب زيت2 ملعقة كبيرة خميرة رشة ملح ماء للعجينة موتزاريلا بصل تونة فلفل أخضر زيتون أسود الصلصة2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم 2 ملعقة كبيرة كاتشب 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ملعقة كبيرة زعتر ناشف ملح فلفل أسود
طريقة تحضير البيتزا الإيطالي
* يخلط الدقيق مع اللبن البودرة و الخميرة جيدا ثم يضاف الزيت و الماء
* تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لتخمر
* تفرد العجينة على مقاس الصينية التي تناسبك ثم تضاف الصلصة
* يضاف القليل من الزعتر ثم تضاف والزيتون والبصل والفلفل والجبنة الموتزاريلا
* تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتى النضج وتقدم ساخنة
طريقة تحضير الصلصة
* يوضع زيت زيتون على النار ثم تضاف الصلصة مع الكاتشب والملح والفلفل
* يضاف القليل من الماء ويقلب جيدا وتترك حتى الغليان ثم يضاف الزعتر