رضا عبد العال : مروان حمدي لا يصلح للزمالك ويجب محاسبة من تعاقد معه

وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات إلى مروان حمدي مهاجم الزمالك عقب مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف وحيد .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : مروان حمدي لا يصلح نهائياً للعب بصفوف الزمالك ، ولا بد من محاسبة اللجنة السابقة لإدارة النادي لجلب هذا اللاعب إلى صفوف القلعة البيضاء ، فلا يوجد سبب واضح للتعاقد معه من الأساس.

واختتم عبد العال : مروان حمدي لم يحدث الفارق ولم نشعر بوجوده فور دخوله في شوط المباراة الثاني .

انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه طلائع الجيش بفوز الأبيض بثنائية مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح طلائع الجيش التهديف من جملة رائعة صنعها لاعبو طلائع الجيش سجل عمرو جمال مهاجم الطلائع هدفا رائعا في الدقيقة 27 من عمر المباراة ويتقدم على الزمالك بالهدف الأول بعدما راوغ عواد محمد عواد داخل منطقة الجزاء، وأسكن الكرة الشباك بمهارة رائعة.

استطاع سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك إدراك التعادل في الدقيقة 60 من عمر المباراة بعد توغل الجزيري داخل منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة لم يحرك محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش لها ساكناََ.

وتمكن اسامه فيصل فى احراز الهدف الثاني للزمالك فى الوقت القاتل من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .