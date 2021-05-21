رضا عبد العال : حسام حسن أحدث الفارق في الاتحاد السكندري رغم قلة الإمكانيات

أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بأداء الاتحاد السكندري هذا الموسم تحت قيادة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن رغم الهزيمة أمام المصري بهدف نظيف .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : الاتحاد السكندري منذ أكثر من موسم يصارع من أجل البقاء بالدوري الممتاز ، لكن الأداء والطموح اختلف كثيراً بوجود التوأم حسن على رأس الجهاز الفني ، وأصبح الفريق منافساً قوياً لجميع الأندية هذا الموسم رغم قلة الإمكانيات المتاحة لدى الجهاز الفني هذا الموسم .

واختتم عبد العال : صفقات الاتحاد السكندري هذا الموسم لا ترتقي إلى طموحات الجمهور السكندري ، وغالبيتها على سبيل الإعارة مثل رزاق سيسيه و عمار حمدي ومحمد صبحي ، لكن حسام حسن دائماً ما يستطع العمل بأقل الإمكانيات الممكنة و أتوقع إنهاء الفريق للموسم في المربع الذهبي .