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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزها الزواج على الطريقة الحديثة.. أفلام جمعت سمير غانم وحسن يوسف

حسن يوسف وسمير صبري
حسن يوسف وسمير صبري في شاطيء المرح

تأثر الفنان حسن يوسف بوفاة صديقه الراحل سمير غانم الذي فارق الحياة بعدما قدم للسينما المصرية عشرات الأفلام والأدوار الكوميدية بمشاركة العديد من زملاء المهنة. 

أفلام سمير غانم وحسن يوسف

يعد فيلم الزواج على الطريقة الحديثة من أبرز الأعمال التي شارك فيها كل من سميؤ غانم وحسن يوسف إلى جانب سعاد حسني والضيف أحمد وجورج سيدهم، وعرض عام 1968، ويتذكر الجمهور العديد من مشاهده الكوميدية ومونولوجات ثلاثي أضواء المسرح الغنائية. 

ظهر سمير غانم ورفيقيه الضيف وجورج مع حسن يوسف أيضا في فيلم شاطيء المرح الذي عرض عام 1967، للسنة الثانية على التوالي حيث كان ثلاثي أضواء المسرح في أوج تألقهم، وشاركهم البطولة نجاة وعبد المنعم مدبولي. 

أيضا ظهر ثلاثي أضواء المسرح ومن بينهم سمير غانم في فيلم آخر شقاوة لحسن يوسف وأحمد رمزي، وفيلم بنت شقية الذي كان بطولة نادية لطفي. 

وفي عام 1974 قدم حسن يوسف فيلما باسم 24 ساعة حب مع الفنانة سهير رمزي، وظهر فيه قطبي الكوميديا سمير غانم وعادل إمام الذي نعى رفيقه الراحل بكلمات مؤثرة. 

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سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات ، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام ، هذا الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.

 

 

سمير غانم حسن يوسف سمير غانم وحسن يوسف الزواج على الطريقة الحديثة شاطيء المرح

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