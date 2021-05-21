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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام: بايدن قد يعين توماس نايدس سفيرا لدى إسرائيل

وسائل إعلام: بايدن قد يعين توماس نايدس سفيرا لدى إسرائيل

صدى البلد

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يميل إلى تعيين النائب السابق لوزير الخارجية توماس نايدس سفيرا لدى إسرائيل.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن نايدس يعتبر الأوفر حظا للترشيح لمنصب السفير، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

ويشار إلى أن نايدس الذي يعمل في شركة "مورجان ستانلي" المالية، وكان نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الإدارة والموارد في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهو يعتبر مقربا من بعض كبار مساعدي جو بايدن.

وفي حال تم اختيار نايدس، سيصوت الكونجرس على إقرار ترشيحه.

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ومن المرشحين الآخرين للمنصب العضو السابق في الكونجرس روبرت ويكسلر، الذي يحظى بتأييد عدد كبير من المشرعين ومنظمات يهودية.

من جهة أخرى، يدرس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إرسال الدبلوماسي مايكل راتني إلى القدس بصفة القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى إسرائيل. وقال مسؤولون إسرائيليون إن وصوله يتوقع في 1 يونيو المقبل.

وكان راتني في وقت سابق القنصل العام في القدس ومبعوثا خاصا إلى سوريا.

 

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