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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. الجزيري يسجل أول هدف له مع الزمالك .. الأبيض يوسع الفارق عن الأهلي .. موعد انتخابات القلعة البيضاء .. الاتحاد السكندري يعتدي علي إبراهيم نور الدين

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية.

الزمالك يوسع الفارق عن الأهلي .. ترتيب الدوري المصري
انتهت أحداث  مباراة الزمالك ومنافسه طلائع الجيش بفوز الأبيض بثنائية مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

 

الزمالك يوسع الفارق عن الأهلي .. ترتيب الدوري المصري
انتهت أحداث  مباراة الزمالك ومنافسه طلائع الجيش بفوز الأبيض بثنائية مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

 

علي رأسهم رونالدو و فيرنانديز وبيرناردو سيلفا ..قائمة منتخب البرتغال استعدادا لـ كأس أمم أوروبا
أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، عن قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2020، والتي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين.

 

كلام نهائي .. الزمالك يوضح حقيقة رحيل اللجنة المؤقتة ويكشف موعد الانتخابات
فجر هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك مفاجأة بشأن اقتراب رحيل الإدارة.

 

عامل الكرات يعتدي على حكم مباراة المصري بالمياه .. فيديو
تعدى عامل الكرات على إبراهيم نور الدين حكم مباراة المصري والاتحاد السكندري، والتي انتهت لصالح الفريق البوسعيدي  بهدف دون رد.

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