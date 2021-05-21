بـ طول 20سم.. أضخم عينة غائط بشري في العالم أغلى من المجوهرات

لا تعد الاكتشافات الثمينة والكنوز مقصورة على الآثار والمجوهرات والأحجار الكريمة، ولكن قد تكون إحدى الفضلات البشرية "براز" لا يمكن تعويضها ثمامًا مثل الجواهر النادرة، فقد يحتفظ العالم بأكبر وأضخم عينة من الغائط البشري الذي تم تسجيله في التاريخ.

فقد عثر علماء الآثار على الروث الضخم من موقع في مدينة يورك منذ ما يقرب من 50 عامًا وتم تتبعها تلك العينة لتتوصل إلى أصلها ليرصدوا بأنها تعود إلى القرن التاسع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقد يبلغ طول العينة 20 سم وعرضها 5 سم ، وقد فتنت هذه العينة الخبراء، حيث اكتشف صندوق يورك الأثري البراز المعروف علميًا باسم الحفريات الكبيرة أو كوبروليت أثناء التنقيب في عام 1972 ، قبل أن تتحول المنطقة إلى بنك لويدز.

كشفت الاختبارات التي أجريت على الكوبروليت أنها بقيت على قيد الحياة لأكثر من ألف عام وبسبب المستوطنة المعروفة في يورك ، والتي كانت على الأرجح ملكًا لرجل من الفايكنج.



توصل الباحثون إلى أن البراز يتكون في الغالب من نظام غذائي يعتمد على اللحوم والخبز مع وصف الخارج بأنه رطب وخثري،لم يكن الدليل على سوء التغذية هو الشيء الوحيد الذي كشفت عنه الاختبارات ، حيث تشير "عدة مئات من البيض الطفيلي" الموجود في البراز ، إلى أن الفايكنج كان مليئًا بالديدان المعوية.

تم بناء الكوبروليت خلال أيام قليلة من عدم المرور، حيث قال جيل سناب ، وهو طالب ترميم في موقع York Arcaeological Trust: "كان هذا الرجل يعاني من حكة شديدة في الأمعاء".



في عام 1991 كان من الواضح أن عالم الحفريات في مؤسسة York Archaeological Trust ، الدكتور أندرو جونز ، تفاجأ بحجم وأهمية البراز المعروض حاليًا في مركز Jorvik Viking

حيث قال الدكتور جونز:"هذه هي أكثر البراز إثارة التي رأيتها على الإطلاق. بطريقتها الخاصة ، لا يمكن الاستغناء عنها مثل جواهر التاج".