عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حول منزله إلى مدفن.. ضابط سلفادوري استغل السلطة لقتل 14 امرأة

ضابط
ضابط

استغل ضابط من السلفادور سلطته ليرتكب أبشع الجرائم، حيث تم العثور بالصدفة على 14 جثة في منزل ضابط شرطة سابق تم اعتقاله هذا الشهر لارتكابه جريمة أخرى.

ووفقا لموقع "ياهو نيوز"، تحركت الشرطة السلفادورية إلى منزل الضابط المتقاعد "هوجو أوسوريو شافيز" صاحب الـ 51 عاما، بسبب تهمة قتل امرأتين الاولى تبلغ من العمر 57 عاما، وابنتها تبلغ من العمر 26 عاما، واعترف خلال التحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم جنسية بقتل الاثنين.

txt

7 جرائم بـ دم بارد|كوب شاي وراء جريمة قهوجي..يقتل خطيبته لاسترداد الشبكة

txt

جريمة الحوامدية .. استشاري نفسي يكشف حالة الأب عند ارتكاب فعلته

وبعد إلقاء القبض عليه ، بدأ تفتيش منزله في بلدة تشالتشوابا الشرقية، وقال ممثلو الادعاء إن البحث كشف عن 8 حفر تحتوي على 14 جثة ربما تم دفن بعضها قبل عامين، وزاد إجمالي الجثث التي انتشلت في المنزل بأربع جثث خلال الأسبوع الماضي.

وبتفتيش منزله، تم العثور على 14 جثة في منزله، وقالت السلطات إن القضية كشفت عن وجود عصابة قتل قد تكون تعمل منذ 10 سنوات، وأثيرت تكهنات في وسائل الإعلام المحلية بأن العصابة ربما قتلت ما يصل إلى 20 شخصًا.
وقال وزير العدل "جوستافو فيلاتورو"، إنه سيتم إعادة تجميع بقايا الهياكل العظمية وإخضاعها لاختبار الحمض النووي لتحديد هوياتها، مضيفا إن عمق الحفر دليل آخر حيث تم العثور على الرفات الذي يشير إلى أن أكثر من شخص متورط في عمليات الدفن.

بناءً على المعلومات الواردة في القضية ، أصدر المدعون أوامر اعتقال بحق 10 أشخاص مشتبه بهم آخرين ربما يكونون قد شاركوا في 14 جريمة قتل ، بما في ذلك قتل 9 نساء، وأوضح مكتب الادعاء في وقت سابق إن الضحايا ربما يكونوا فتيات في سن المراهقة.

 

كانت قد طردته الشرطة في البلاد في عام 2005 وهذا يوضح أنه ربما كان يقتل أشخاصًا منذ 10 سنوات او أكثر، وقال مدير المركز "أريازا تشيكاس": "أنه يتم البحث على الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي".

جريمة قتل التحقيق ضابط اختبار الضحايا استشاري نفسي السلفادور اعتقال وسائل التواصل الإجتماعي مراهقة جرائم جنسية ضابط شرطة تهمة قتل الجثث

ترشيحاتنا

فرص لسقوط أمطار.. تعرف على طقس الجمعة 21-5-2021

رضا عبد العال : مروان حمدي لا يصلح للزمالك ويجب محاسبة من تعاقد معه

حول منزله إلى مدفن.. ضابط سلفادوري استغل السلطة لقتل 14 امرأة

هنا فلسطين .. إسرائيل تعلن التوصل لوقف إطلاق النار.. وبايدن يشكر مصر والسيسي على جهود التهدئة في غزة

خدمات مرورية .. دور سيارة الإغاثة المرورية على الطرق والمحاور

بـ طول 20سم.. أضخم عينة غائط بشري في العالم أغلى من المجوهرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

دعاء جلب الرزق بسرعة .. ردده في قيام الليل وفي صلاة الفجر

نأمل أن تتحسن|مصدر طبي يكشف تطورات في حالة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ