حول منزله إلى مدفن.. ضابط سلفادوري استغل السلطة لقتل 14 امرأة

استغل ضابط من السلفادور سلطته ليرتكب أبشع الجرائم، حيث تم العثور بالصدفة على 14 جثة في منزل ضابط شرطة سابق تم اعتقاله هذا الشهر لارتكابه جريمة أخرى.

ووفقا لموقع "ياهو نيوز"، تحركت الشرطة السلفادورية إلى منزل الضابط المتقاعد "هوجو أوسوريو شافيز" صاحب الـ 51 عاما، بسبب تهمة قتل امرأتين الاولى تبلغ من العمر 57 عاما، وابنتها تبلغ من العمر 26 عاما، واعترف خلال التحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم جنسية بقتل الاثنين.

وبعد إلقاء القبض عليه ، بدأ تفتيش منزله في بلدة تشالتشوابا الشرقية، وقال ممثلو الادعاء إن البحث كشف عن 8 حفر تحتوي على 14 جثة ربما تم دفن بعضها قبل عامين، وزاد إجمالي الجثث التي انتشلت في المنزل بأربع جثث خلال الأسبوع الماضي.

وبتفتيش منزله، تم العثور على 14 جثة في منزله، وقالت السلطات إن القضية كشفت عن وجود عصابة قتل قد تكون تعمل منذ 10 سنوات، وأثيرت تكهنات في وسائل الإعلام المحلية بأن العصابة ربما قتلت ما يصل إلى 20 شخصًا.

وقال وزير العدل "جوستافو فيلاتورو"، إنه سيتم إعادة تجميع بقايا الهياكل العظمية وإخضاعها لاختبار الحمض النووي لتحديد هوياتها، مضيفا إن عمق الحفر دليل آخر حيث تم العثور على الرفات الذي يشير إلى أن أكثر من شخص متورط في عمليات الدفن.

بناءً على المعلومات الواردة في القضية ، أصدر المدعون أوامر اعتقال بحق 10 أشخاص مشتبه بهم آخرين ربما يكونون قد شاركوا في 14 جريمة قتل ، بما في ذلك قتل 9 نساء، وأوضح مكتب الادعاء في وقت سابق إن الضحايا ربما يكونوا فتيات في سن المراهقة.

كانت قد طردته الشرطة في البلاد في عام 2005 وهذا يوضح أنه ربما كان يقتل أشخاصًا منذ 10 سنوات او أكثر، وقال مدير المركز "أريازا تشيكاس": "أنه يتم البحث على الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي".