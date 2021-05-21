ليلى أحمد زاهر تنعى الفنان سمير غانم

نعت الفنان ليلى أحمد زاهر، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء امس الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.

ونشرت ليلى صورة للفنان سمير غانم عبر حسابها على فيسبوك وعلقت قائلة “ ان الله و ان اليه راجعون ربنا يرحمك يارب و يصبر اسرتك ”.



يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء امس بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

وكان آخر أعمال ليلى زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.